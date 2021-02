’ہر 10 میں سے  6 پاکستانی سمجھتے ہیں کہ عمران خان 5 سال پورے کریں گے‘ گیلپ سروے میں دلچسپ انکشاف

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) گیلپ پاکستان کے تازہ سروے میں ہر 10 میں سے چھ پاکستانیوں نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ وفاقی حکومت اپنی پانچ سالہ مدت پوری کرے گی۔

گیلپ کی جانب سے حکومت کی مدت کے حوالے سے چاروں صوبوں میں ایک ہزار افراد سے سوال کیا گیا جس پر 63 فیصد نے اس یقین کا اظہار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت اپنے پانچ سال پورے کرے گی۔

سروے میں شریک 17 فیصد افراد نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ عمران خان کی حکومت پانچ سالہ مدت پوری ہونے سے پہلے ہی ختم ہوجائے گی۔ سروے کے 20 فیصد شرکا نے اس بارے میں اپنی کوئی رائے نہیں دی ۔

