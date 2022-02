کراچی کنگز کی مسلسل شکست پر ٹیم کے صدر وسیم اکرم نے کپتان بابراعظم کو ڈانٹ پلا دی ،تصاویر وائرل 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پی ایس ایل میں دردناک شکستوں کا سامنا کرنے والی کراچی کنگز کے کپتان بابراعظم کو ٹیم کے صدر وسیم اکرم سے ڈانٹ پڑ گئی ، جس پر سوشل میڈیا صارفین ناراضگی کا اظہاکر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بابراعظم کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جانا چاہیے تھا ۔

تفصیلات کے مطابق کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کے مقابلے کے آخری لمحات میں وسیم اکرم خود باؤنڈری لائن پر آپہنچے اور وہاں کھڑےکپتان بابر اعظم کی حکمتِ عملی سے مطمئن دکھائی نہیں دیے اور انہیں ڈانٹ پلا دی۔دوران میچ وسیم اکرم اور بابراعظم کے درمیان کیا بات چیت ہوئی اس کا تو کسی کو علم نہ ہوا لیکن سوشل میڈیا صارفین وسیم اکرم کے اس رویے پر سخت نالاں دکھائی دیے اور کپتان بابر اعظم کی حمایت میں سامنے آگئے۔

ارشد خان تنولی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان کے تمام فارمیٹس کے کپتان کے ساتھ وسیم اکرم کا یہ رویہ دیکھ کر خاصی مایوسی ہوئی، بابر ہمارا ہیرو اور دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہے، ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے۔

Really disappointed to see All Format Captain of Pakistan @babarazam258 is being treated like this by Wasim Akram. He is our hero and world’s best player, win and lose is part of game but you cannot scold him like this!#KKvMS #BabarAzam pic.twitter.com/IUZppN025G