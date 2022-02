دورہ پاکستان کی تیاری، آسٹریلوی کھلاڑی مارنس نے اپنے گھر ہی انوکھی ترین پچ بنا کر پریکٹس شروع کر دی

کنبرا (ویب ڈیسک) آسٹریلوی کرکٹر مارنس لابوشین نے دورۂ پاکستان کی تیاریوں کے لیے ٹریننگ کا منفرد طریقہ نکال لیا، گھر میں انوکھی پچ بنالی۔

دورۂ پاکستان کے لیے آسٹریلیا کرکٹرز نے اسپن وکٹوں کے مطابق ٹریننگ شروع کر دی ہے، دنیا کے نمبر ایک ٹیسٹ بیٹسمین مارنس لابوشین نے بھی ٹریننگ کا منفرد طریقہ نکال لیا ہے۔

Playing around with recreating spinning conditions in the backyard ???? pic.twitter.com/votnKELwCH