حکومت نے نجم سیٹھی ، حامد میر ، کامران شاہد ، سمیت مزید صحافیوں کو گرفتار کر نے کا فیصلہ کر لیا، تہلکہ خیز دعویٰ سامنے آ گیا 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )سینئر صحافی نجم سیٹھی نے دعویٰ کیاہے کہ حکومت نے لسٹیں بنا لی ہیں اور جو بھی صحافی حکومت کے خلا ف تنقید میں سرگرم ہیں انہیں گرفتار کیا جائے گا اور سبق سکھایاجائے گا ۔

مقامی ویب سائٹ ’’ نیا دور ‘‘ نے ذرائع کے حوالے سے کہاہے کہ حکومت نے ہدایت کی ہے کہ نجم سیٹھی، حامد میر، سلیم صافی، مرتضیٰ سولنگی، عامرمیر، عمران شفقت، عاصمہ شیرازی، غریدہ فاروقی، کامران شاہد، اسدطور، ابصارعالم اور ندیم ملک کی گرفتاری کے لیے مواد کا بندوبست کریں۔

اسی معاملے پر سینئر صحافی اسد علی طور نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ’’ وزیراعظم کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ حکام کو حکم دیا گیا ہے کہ سی ٹی ڈی اور پولیس کو ’’ پیکا ‘‘ قانون کے تحت اختیارات دیئے جائیں تاکہ وہ سیاسی مخالفین ، ورکرز اور تنقیدی زاویہ رکھنے والے صحافیوں کے خلاف مقدمے بنائیں اور حکومت کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بند کیا جا سکے ۔‘‘

#BREAKING: In a disturbing development, well placed sources say PM @ImranKhanPTI is pushing and has given directions to authorities to give CTD and Police powers under #PECA law to initiate cases against his political rivals/workers, critical journalists and dissenting voices.