ملائیشیا میں مسافر طیارے میں سانپ نکل آیا، ویڈیو وائرل

کوالالمپور(مانیٹرنگ ڈیسک) ملائیشیا میں ایک مسافر طیارے میں حیران کن طور پر سانپ نکل آیا جس سے مسافروں میں افراتفری مچ گئی۔ "خلیج ٹائمز" کے مطابق یہ ایئرایشیاءکی پرواز تھی جو کوالالمپورایئرپورٹ سے اواﺅ کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ تاہم اڑان بھرنے کے کچھ وقت بعد جہاز میں اچانک ایک سانپ نکل آیا، جسے دیکھ کر مسافروں کے اوسان خطا ہو گئے اور ایک ہنگامہ بپا ہو گیا۔

Yikes!

Snake on a plane!

Either an escaped pet from passenger carry on/luggage or possibly climbed its way into the aircraft from the ground.

Air Asia Airbus A320-200,Kuala Lumpur to Tawau.

This dude happily stayed inside the illuminated area till plane was diverted???? pic.twitter.com/jqopi3Ofvp