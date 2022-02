مریم نواز کا خاتون ورکر سے نامناسب رویہ ، ویڈیو وائرل

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد مریم نواز نے ساتھ چلنے والی خاتون کارکن کو نامناسب طریقے سے خود سے دور کرادیا۔

مریم نواز کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی پر طلب کیا گیا تھا۔ سماعت کے بعد وہ اپنے سیکیورٹی سٹاف کے ہمراہ واپسی کے لیے رواں دواں تھیں کہ ان کے گرد بنے سیکیورٹی کے حلقے میں ایک خاتون کارکن بھی داخل ہوگئی اور ہلکے سے ان سے ٹکرا گئیں۔مسلم لیگ (ن) کی نائب صدر مریم نواز نے اظہار ناراضی کرتے ہوئے فوری طور پر سیکیورٹی سٹاف کو خاتون کو اپنے قریب سے دور کرنے کا حکم دیا تاہم جو انداز انہوں نے اپنایا وہ سوشل میڈیا صارفین کو پسند نہیں آیا اور اس پر تنقید شروع ہوگئی۔

Maryam nawaz chants "vote ko izat dou" but fails to respect her party workers. Poor lady!!

pic.twitter.com/ypGEefYHHn