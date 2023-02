کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر شاہنواز دھانی کے دائیں ہاتھ کی انگلی کی سرجری کردی گئی۔ شاہنواز دھانی پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطانز کی ٹیم کا حصہ ہیں تاہم دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی زخمی ہونے کی وجہ سے ٹورنامنٹ سے باہر ہوچکے ہیں۔

سرجری سے پہلے شاہنواز دھانی نے اپنی ہسپتال کے بستر سے تصویریں شیئر کیں اور مداحوں سے دعاؤں کی درخواست کی تھی۔

Ready to get my Pinky finger operated . Prayers needed from everyone. I am very thankful to PCB's Cheif Medical Officer Dr Najeeb Soomroo for monitoring me, and physically being present with me during this operation & taking best care of me. ???????? pic.twitter.com/SnJasZOJjV