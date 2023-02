اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی حسن نواز کو آوٹ کرکے محمد عامر کا انداز ، ویڈیو دیکھیں

It wasn't to be against Babar Azam and Peshawar Zalmi, but Mohammad Amir only needed three balls to get his first wicket! The celebration says it all, very important wicket of Hassan Nawaz. Amir is pumped! ???? #HBLPSL8 pic.twitter.com/WzkGOGpYRo