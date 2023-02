سوارا بھاسکر اور فہد احمد کی شادی کی تصاویر سامنے آگئیں

سوارا بھاسکر اور فہد احمد کی شادی کی تصاویر سامنے آگئیں سوارا بھاسکر اور فہد احمد کی شادی کی تصاویر سامنے آگئیں

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی وود اداکارہ سوارا بھاسکر اور بھارتی سماج وادی پارٹی کے رہنما فہد احمد کی شادی کی تصاویر سامنے آگئیں، اداکارہ نے اس خاص موقع پر اپنی والدہ کی ساڑھی اور زیوارت پہنے۔

مائیکروبلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر مختلف ٹوئٹس کرتے ہوئے بھارتی اداکارہ نے اپنی شادی کے پُر مسرت موقع کی مختلف تصاویر شیئر کی ہیں۔ان ٹوئٹس میں اداکارہ نے اعتراف کیا کہ وہ بالی ووڈ کی شاہانہ شادی کلچر سے متاثر ہیں، انہوں نے اس حوالے سے اپنا ایک کالم بھی شیئر کیا اور لکھا کہ ابھی ان کی شادی کا باقاعدہ پورا جشن باقی ہے تاہم فی الحال یہ نہیں کہہ سکتیں کہ شادی کی مختلف تقریبات کس قدر شاہانہ ہوں گی۔

Confessions of a to-be-bride /new bride! ???????????????? We still have a full set of wedding celebrations to plan… can’t decide how frugal I’m gonna be ???????????? https://t.co/Kt8Me87uDI — Swara Bhasker (@ReallySwara) February 16, 2023

انہوں نے ایک اور ٹوئٹ میں اپنی فہد احمد کے ساتھ ہونے والی کورٹ میرج کی مخلتف تصاویر شیئر کیں جس میں یہ نوبیاہتا جوڑا انتہائی خوش دکھائی دے رہا ہے۔ان تصاویر کے ساتھ انہوں نے کیپشن اپنے اہل خانہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ تمام اہل خانہ اور دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ایک خاندان کی طرح ہر قدم پر ساتھ دیا اور حوصلہ افزائی کی۔

انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس خاص موقع پر اپنی والدہ کی 40 برس پرانی شادی کی ساڑھی اور زیورات پہنے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان دونوں نے سپیشل میرج ایکٹ کے تحت شادی کی ہے۔ تاہم شہنائی والی شادی کی تیاریاں جاری ہیں۔

انہوں نے ایک اور ٹوئٹ کرتے ہوئے سپیشل میرج ایکٹ کو کوب سراہا اور لکھا کہ شکر ہے کہ یہ قانون موجود ہے جو محبت کرنے والوں کو من پسند جیون ساتھی کے انتخاب کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔

دوسری جانب بھارتی نوجوان سیاستدان نے بھی شادی کی ایک بھنگڑا ڈالتے ہوئے تصویر شیئر کرتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب کا شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ جب سوارا بھاسکر کو عدالت میں بھنگڑا ڈالنے سے روکنے میں ناکام ہوگیا تو میں نے بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے ناچنا شروع کردیا، پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ ہی خوشگوار شادی کا راز ہے۔

When u realised it’s finally done❤️ Thank you everyone for the love & support. The process was anxious but the result can be read from our faces. P.S-when I failed to stop @ReallySwara from dancing in court, I joined her, I feel that’s only secret for happy marriage. ???????? pic.twitter.com/0iibJd2lvl — Fahad Ahmad (@FahadZirarAhmad) February 17, 2023