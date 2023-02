ہمایوں سعید نے ہالی ووڈ سیریز "دی کراوَن" کا سپر ہٹ سین بتا دیا

کراچی(ویب ڈیسک)پاکستان شوبز انڈسٹری میں دو دہائیوں سے راج کرنے والے معروف اداکارہ اور پروڈیوسر ہمایوں سعید نے اپنی ہالی ووڈ سیریز "دی کراوَن" کا سپر ہٹ سین بتا دیا۔

حال ہی میں لالی ووڈ سٹار ہمایوں سیعد نے نجی ٹی وی کے ایک پروگرام میں شرکت کی ۔جہاں انہوں نےہالی ووڈ سیریز "دی کراوَن" میں سب سے سپر ہٹ سین سے متعلق بات کی ۔شو کے میزبان قاسم شیخ نے ہمایوں سعید سے سوال کیا کہ" آپ نے" دی کراوَن" میں کام کیا جو صرف ایک سین کی وجہ سے سپر ڈوپر ہٹ ہوا، آپ کے خیال میں وہ کون سا سین تھا؟ "جواب میں ہمایوں سعید نے کہا کہ" کسنگ سین؟ ٹھیک ہے، ایک سین تھا جس میں ایسا لگتا ہے کہ میں بوسہ لے رہا ہوں لیکن میں بنیادی طور پر اداکاری کر رہا تھا"۔ انہوں نے سین پرفارم کرنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ "مجھے ساتھی اداکار کی اداکاری پسند تھی"۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ہمایوں سعید بھی شرما گئے۔انہوں نے اس بارے میں کھل کر بات کرنے سے انکار کر دیا۔

یاد رہے کہ ہمایوں سعید "دی کراوَن" کے اس بوسہ لینے والے سین کی وجہ سے ٹرولنگ کا سامنا بھی کر چکے ہیں۔نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز "دی کراؤن"میں ہمایوں سعید شہزادی ڈیانا کا کردار ادا کرنے والی الزبتھ ڈیبیکی کے مقابل ڈاکٹر حسنات خان کا کردار ادا کرتے نظر آئیں ۔ڈاکٹر حسنات خان لیڈی ڈیانا کی زندگی میں وہ آدمی تھے جن سے متعلق کہا جاتا ہے کہ"ان پر لیڈی ڈیانا فدا تھیں اور انھیں"مسٹر ونڈرفل"کہہ کر پکارتی تھیں۔لیڈی ڈیانا اور ڈاکٹر حسنات کے درمیان1995 سے 1997 تک تعلق برقرار رہا، یہاں تک کہ لیڈی ڈیانا نے پاکستان کے دورے کے دوران ڈاکٹر حسنات کے والدین سے بھی ملاقات کی تھی۔

The chemistry bw Diana and Dr hasnat is just Fab wonderfully work by @iamhumayunsaeed

Humayun saeed #humayunsaeed #TheCrown5 pic.twitter.com/BwcUsQDErV