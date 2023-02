بھو جپوری اداکارہ سپنا گل، بھارتی کرکٹر پرتھوی شا ہ پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار

ممبئی(ویب ڈیسک) پولیس نے بھارتی کرکٹر پرتھوی شاہ پر حملہ کرنے کے الزام میں بھوجپوری اداکارہ سپنا گِل کو گرفتار کرلیا۔

این ڈی ٹی وی نیوز کے مطابق بھارتی کھلاڑی پرتھوی کی شکایت پر گزشتہ روز نجی ہوٹل کے باہر پرتھوی شاہ اور ان کی گاڑی پر حملہ کرنے والی اداکارہ ثناء عرف سپنا گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔پرتھوی شاہ کا کہنا ہے کہ"وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے تھے کہ شائقین وہاں آئے اور اُن کے ساتھ سیلفی لینا چاہی پرتھوی پہلے ہی ہوٹل میں ان میں شامل لڑکیوں کے ساتھ سیلفی بنوا چکے تھے تو اس لئے انہوں نے دوسری مرتبہ سیلفی بنوانے سے انکار کر دیا"۔انکار پر شائقین نے کرکٹر کی گاڑی پر بیس بال کے بلے سے حملہ کردیا گیا۔

@PrithviShaw and his friend drove off, Fans chased the car, intercepted it at a traffic signal near Oshiwara and broke the windshield the complaint said.#PrithviShaw #IndianCricketTeam pic.twitter.com/kfHK3CYPVz