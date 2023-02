بھارت آسٹریلیا میچ کے دوران نوجوان گراؤنڈ میں گھس گیا، سیکیورٹی اہلکار گھسیٹنے لگے تو محمد شامی نے ایسا کام کردیا کہ آپ بھی داد دیں گے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ میچ کے پہلے روز ایک نوجوان گراؤنڈ کے اندر گھس گیا اور کھلاڑیوں سے ملنے کی کوشش کی جو سیکیورٹی نے ناکام بنادی، جب نوجوان کو گراؤنڈ سے باہر لے جایا جا رہا تھا تو اس دوران فاسٹ باؤلر محمد شامی نے ایسا کام کردیا کہ مداحوں کے دل جیت لیے۔

واقعے کی سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ایک نوجوان گراؤنڈ کے اندر گھس جاتا ہے اور بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، اسی دوران سیکیورٹی اہلکار اسے دبوچ لیتے ہیں اور انتہائی پرتشدد انداز میں اس کو گھسیٹنے لگتے ہیں۔ یہ صورت حال دیکھ کر محمد شامی باؤنڈری کے پاس سے آتے ہیں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو نوجوان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔

واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اور مداح محمد شامی کے ری ایکشن کی تعریفیں کر رہے ہیں۔

The guard thrashed the fan who entered the ground, then Shami showed his big heart#Shami #CricketTwitter #Cricket #INDvsAUS #BGT2023 #2ndTest pic.twitter.com/p8fhAgzd0h