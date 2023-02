گزشتہ روز اسلام آباد سے پکڑا گیا تیندوا اب کہاں اور کس حال میں ہے؟

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) گزشتہ روز شہر اقتدار میں دہشت پھیلانے والا تیندوا اس وقت وائلڈ لائف کی پناہ گاہ میں موجود ہے تاہم اس کے مستقبل کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔

اسلام آباد وائلڈ لائف منیجمنٹ بورڈ کی جانب سے ٹوئٹر پر تیندوے کی ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں جن میں اسے وائلڈ لائف کی پناہ گاہ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ حکام نے بتایا کہ یہ نر تیندوا ہے جو مکمل طور پر صحت مند ہے۔ اس کے مستقبل کا فیصلہ وائلڈ لائف کی سائنٹفک کمیٹی کرے گی ۔ حکام نے اس تیندوے کو ’Deeaitchay ‘ کا نام دیا ہے۔

خیال رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد میں ڈیفنس فیز ٹو کے علاقے میں نر تیندوا آگیا تھا جس سے پورے علاقے میں خوف پھیلا رہا۔ تیندوے نے نہ صرف کئی لوگوں کو حملہ کرکے زخمی کیا بلکہ حکام کی بھی پورا دن دوڑیں لگوائیں۔ اسے کئی گھنٹوں کے جتن کے بعد رات گئے پکڑا گیا تھا۔

Male Leopard is in good health at IWMB’s rescue and rehab centre. IWMB scientific committee will decide next steps for leopard rehabilitation. Leopard has been named Deeaitchay by IWMB staff pic.twitter.com/N9bPc0YHe4