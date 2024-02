تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے سالانہ تنخواہ لینے والے شخص نے اچھے کھانے کی خاطر نئی جگہ پر نوکری ڈھونڈنی شروع کردی

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) نئی ملازمت کی تلاش میں لوگ تنخواہ، مراعات اور آفس کے ماحول وغیرہ کو ترجیح دیتے ہیں مگر ایک شخص کا نوکری کا اشتہار انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں اس آدمی نے حیران کن طور پر ایسی جگہ نوکری کی خواہش ظاہر کی ہے جہاں پروٹین سے بھرپور کھانا ملتا ہو۔

ٹائمز آف انڈیا کے مطابق اس شخص نے کیریئر سے متعلق بحث و مباحثے اور اشتہارات دینے کے پلیٹ فارم ’گریپ وائن‘ (Grapevine)پر اشتہار دیا ہے، جس کا سکرین شاٹ گریپ وائن کے بانی سومیل ترپاٹھی نے اپنے ایکس اکائونٹ پر پوسٹ کیا ہے۔

I rarely see people with so much clarity about their priorities and future choices



His reason to get his next job is simple: good food



Whole discussion is quite good, 68 comments : https://t.co/XEBIOcNDee pic.twitter.com/1nHNWt0Qvr