کمشنر راولپنڈی کے دھاندلی سے متعلق الزامات پر ملک ریاض بھی میدان میں آ گئے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف کاروبای شخصیت ملک ریاض کا کہنا ہے کہ میں نے کبھی لیاقت چٹھہ سے ملاقات یا رابطہ نہیں کیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں ملک ریاض نے کہا کہ جب پاکستان میں افراتفری ہوتی ہے مجھ پر یا میرے ادارے پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔

ملک ریاض نے کہا کہ ہر کوئی بغیر دلیل، منطق یا ثبوت کے انگلیاں اٹھاتا ہے یہ بہت افسوسناک بات ہے، میں نے کبھی لیاقت چٹھہ سے ملاقات یا رابطہ نہیں کیا۔انہوں نے مزید کہا کہ میں اس سلسلے میں کسی بھی تحقیقات میں تعاون کیلئے بھی تیار ہوں۔ ہر محب وطن پاکستانی کی طرح میں پاکستان میں استحکام اور خوشحالی کےلیے دعاگو ہوں۔

It's so unfortunate that every time chaos happens in Pakistan, everyone starts pointing fingers at me or my organisation without any rationale, logic, or proof. I have never met or contacted Liaqat Chattha. I have no links to him, neither social nor business. The accusations by…