آسٹریلوی ٹیم کی جانب سے شراب کا جشن روکنے پر عثمان خواجہ کا رد عمل بھی سامنے آگیا

سڈنی(ڈیلی پاکستان آن لائن)آسٹریلیا کی ٹیم میں شامل پاکستانی نژاد بلے باز عثمان خواجہ نے ٹیم کی جانب سے شراب کا جشن چھوڑ کر فتح کی خوشی میں خود کو شامل کرنے پر ردعمل کا اظہار کیا ہے۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ لڑکے مجھے سپورٹ کرتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے نہیں پتہ کہ پھر کیا ہے۔ان کا کہنا تھا کہ ٹیم نے اپنا معمول کا شراب کا جشن چھوڑا تاکہ میں بھی خوشی میں ان کے ساتھ شامل ہو سکوں۔عثمان خواجہ کا کہنا تھا کہ کھیل کے دوران ہماری اقدار بہت اہم ہوتی ہیں اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک سمت میں جارہے ہیں۔

ایشز سیریز میں انگلینڈ کے خلاف جیت کے بعد آسٹریلوی ٹیم کے جشن کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز نے ٹیم ممبرز کو شراب کا جشن روک کر عثمان خواجہ کو ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن میں شامل کیا تھا۔

If this video doesn't show you that the boys have my back, I don't know what will. They stopped their normal champagne celebrations so I could rejoin. Inclusivity in the game and our values as a sport are so important. I feel like we are trending in the right direction ???????????????? https://t.co/LrthzP9v2N