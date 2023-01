خوفناک ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہونے کے بعد رشبھ پنت نے ٹوئٹر پر پہلا پیغام جاری کردیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر رشبھ پنت نے خوفناک ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے کے بعد پہلا پیغام جاری کیا ہے۔

رشبھ پنت نے ٹوئٹر پر لکھا کہ میرا ریکوری کا عمل شروع ہوگیا ہے، میں آنے والے چیلنجز کے لیے تیار ہوں۔

بھارتی کرکٹر نے لکھا کہ نیک خواہشات کا اظہار کرنے والے مداحوں،ساتھی کرکٹرز، ڈاکٹرز اور دیگر لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری ہمت باندھی اور حوصلہ دیا۔

From the bottom of my heart, I also would like to thank all my fans, teammates, doctors and the physios for your kind words and encouragement. Looking forward to see you all on the field. #grateful #blessed

رشبھ نے ایک اور ٹوئٹ میں کہا کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہورہی ہے کہ میرا آپریشن کامیاب رہا، ساتھ ہی انہوں نے گورنمنٹ حکام، بی سی سی آئی اور جے شاہ کا بھی شکریہ ادا کیا۔

علاوہ ازیں رشبھ نے روڈ حادثے کے بعد مدد اور ہسپتال پہنچانے والے 2 نوجوانوں رجت کمار اور نشو کمار کا بھی شکریہ ادا کیا۔

I may not have been able to thank everyone individually, but I must acknowledge these two heroes who helped me during my accident and ensured I got to the hospital safely. Rajat Kumar & Nishu Kumar, Thank you. I'll be forever grateful and indebted ????♥️ pic.twitter.com/iUcg2tazIS