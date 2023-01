شاہ نواز دھانی کی کٹی پتنگ لوٹنے کی ویڈیو وائرل

لاڑکانہ(مانیٹرنگ ڈیسک) قومی کرکٹر شاہ نواز دھانی کی اپنے گاﺅں میں بچوں کے ساتھ مل کر پتنگ لوٹنے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی۔ نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق یہ ویڈیو خود شاہ نواز دھانی کی طرف سے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر شیئر کی گئی ہے جس میں وہ درجن بھر بچوں کے ہمراہ کھیتوں میں موجود ہوتے ہیں اوران کے ہاتھوں میں لوٹی ہوئی پتنگ کی ڈور ہوتی ہے۔

اس ویڈیو کے ساتھ ٹویٹ میں شاہ نواز دھانی نے لکھاکہ”میں بچپن میں شہر سے ہمارے گاﺅں کی طرف آنے والی پتنگیں بہت لوٹا کرتا تھا۔ہمارا گاﺅں لاڑکانہ شہر کے قریب ہی ہے اور جب ہوا شہر سے ہمارے گاﺅں کی سمت چل رہی ہو، بہت پتنگیں آتی ہیں۔آج بھی میں سب سے تیز دوڑا اور پتنگ لوٹ لی۔ مجھ جیسے شخص سے مقابلہ ان بچوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔“

As a child I used to catch lot of kites coming from city, our village is just near larkana city, we get lot of kites when wind is on our direction. Today again I was fast enough to catch a kite, unfair with these kids to have a competitor like me????#villagelife #childhoodmemories pic.twitter.com/3B0QP4ZW2W