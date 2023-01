فیکٹ چیک، گلگت بلتستان میں احتجاج سے متعلق بھارتی میڈ یا کا جھوٹا پراپیگنڈہ بے نقاب فیکٹ چیک، گلگت بلتستان میں احتجاج سے متعلق بھارتی میڈ یا کا جھوٹا پراپیگنڈہ ...

(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی میڈ یا نے جھوٹا پروپیگینڈ ا کر کے گلگت بلتستان کے احتجاج کو الگ رنگ دینے کی کوشش کی جس کا بھانڈا اب پھوٹ گیا ہے ،جن ویڈیو ز کو دکھا کر بھارتی میڈ یا جھوٹا پراپیگنڈہ کر رہا ہے وہ کئی سال پرانی نکلیں۔

تفصیل کے مطابق گزشتہ چند روز سے گلگت بلتستان (جی بی) میں زمینی اصلاحات، ٹیکسوں کے نفاذ، گندم کی قلت اور طویل بلیک آؤٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔گلگت بلتستان کے 10 اضلاع کے مختلف علاقوں میں دکانیں، مارکیٹیں اور کاروباری مراکز بند ہیں جبکہ ٹریفک کی آمدورفت بھی معطل ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کے باعث سیاحوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔شدید سردی اور ایک دوسرے سے اختلاف کے باوجود اِن مظاہروں میں لگ بھگ بیشتر دینی و سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ مختلف برادریاں بھی شامل ہیں۔ احتجاج کی قیادت عوامی ایکشن کمیٹی کر رہی ہے جو کہ مختلف سیاسی، مذہبی اور تجارتی انجمنوں کا اتحاد ہے۔

اس احتجاج کو لیکر بھارتی میڈیا پر کئی سال پرانی ویڈیوز استعمال کر کے ریاست پاکستان کیخلاف پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر من گھڑے دعوے کیے جا رہے ہیں۔چند بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانب سے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ گلگت کے لوگ پاکستان سے آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، حالانکہ ایسے دعوؤں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔

As of Jan 6, protests continue to rage in Gilgit-Baltistan, a region administered by Pakistan in the disputed Kashmir region. Citizens protest a surge in electricity prices, tax hikes, land grabs, & wheat shortages for the 9TH consecutive day. Take a look:pic.twitter.com/sTODO987bH وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا محمود خان نے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس گورنر کو بھیج دی — Steve Hanke (@steve_hanke) January 6, 2023

یہ ویڈیوز دراصل دسمبر 2017 کے احتجاج کی ہیں جب گلگت کے عوام نے ٹیکس کے نفاذ کیخلاف احتجاج کیا تھا۔ غور کرنے پر پتہ چلتا ہے اس کی اصل ویڈیو میں عوام کو گندم کی سبسڈی اور آئینی حقوق کا مطالبہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔

اس وقت پاکستان میں اشیائے خورونوش کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں ان حالات میں اگر کوئی احتجاج ہوگا تو وہ یقینی طور پر مہنگائی کے خلاف ہوگا نہ کہ گندم کی سبسڈی سے متعلق، دوسری جانب ان دونوں چلنے والے احتجاج میں مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ سال جی بی اسمبلی سے منظور کیے گئے جی بی ریونیو اتھارٹی بل کے حق میں نہیں ہیں۔

مظاہرین کا مؤقف ہے کہ یہ قانون وفاق میں جی بی کو کوئی نمائندگی دیے بغیر خطے پر اضافی ٹیکس عائد کرتا ہے۔ مظاہرین وفاق کی طرف سے جی بی کو فراہم کی جانے والی سبسڈائزڈ گندم کی مقدار اور بجلی میں کمی پر شکوہ کناں ہیں۔مظاہرین کا یہ بھی کہناہے کہ ریاست سی پیک کے ساتھ ساتھ دیگر منصوبوں کے لیے بھی زمین حاصل کر رہی ہے جو کہ جی بی کے مفادات کے خلاف ہے۔