میکس سٹرنر اپنے خیالات میں اس قدر متشدد تھا کہ اس کے نظریات نے انارکسٹ تحریک کی پشت بانی کی

تحریر: ظفر سپل

قسط:95

برلن یونیورسٹی میں مارکس پر تیسرا ثر انداز ہونے والا شخص میکس سٹرنر (Max Stirner)تھا، مگر میکس سٹرنر اپنے خیالات میں اس قدر متشدد تھا کہ بعد میں اس کے نظریات نے انارکسٹ تحریک کی پشت بانی کی۔

انہی لوگوں کے خیالات نے بعد میں مارکس کے نظریات کی تشکیل پذیری میں کردار ادا کیا۔ لگتا ہے وہ ہیگل کے فلسفیانہ نظام کے روحانی خلاءکو مادیت پسند ی سے پر کرکے ہیگل کو سیدھا کھڑا کرنا چاہتا تھا (Hegal on his head to stand)۔

10مئی 1938ءکو مارکس کے والد کا انتقال ہو گیا، مگر مارکس باپ کی موت پر ٹرائر نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی بعد میں اس نے کسی قسم کے دکھ کا اظہار کیا۔ ہاں وہ طنزیہ طور پر یہ ضرور کہا کرتا تھا کہ باپ نے اسے ترکے میں پھیپھڑوں اور جگر کی بیماریاں ودیعت کیں۔ اس نے اپنا ڈاکٹریٹ کا مقالہ 1841ءمیں مکمل کر لیا تھا، مگر وہ اپنا مقالہ برلن یونیورسٹی میں جمع نہیں کرا سکا۔ دراصل اس وقت پروشیا کی حکومت نے پروفیسر شیلنگ کو یونیورسٹی کا ریکڑمقرر کر دیا تھا۔ اسے تعینات ہی اسی مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ وہ یونیورسٹی کو ہیگل کے پیروکاروں اور نظریات سے پاک کرے۔ بعد میں 16اپریل 1841ءکو مارکس نے جینا یونیورسٹی میں اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ پیش کرکے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔

برلن یونیورسٹی میں ان دنوں پروفیسر لیوپولڈوان رینک (Leopold von Ranke)بھی موجود تھا، جو علم تاریخ کو اندازوں، قیاس آرائیوں اور مفکرانہ دلائل کی بجائے دستاویزی شہادتوں کی بنیادیں (Source based history)فراہم کرنا چاہتا تھا۔ مگر اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ ”خدا تمام ہسٹری میں موجود رہتاہے اور اسے دیکھا جا سکتا ہے“۔ سائنسی تاریخ کے موجد” رینک “کو مارکس شاید اسی لیے پسند نہیں کرتا تھا۔

مارکس کو قوی امید تھی کہ اسے برلن یونیورسٹی میں لیکچرز شپ کی اسامی پر تعینات کر دیا جائے گا۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ بات وہی تھی کہ یونیورسٹی میں جتنے بھی کیتھولک اور پروٹسٹنٹ پروفیسر اور طلباءتھے، ان سب نے خدا کے منکر اور دہریت کی طرف مائل دانشوروں کے خلاف ایکا کر لیا تھا۔ نوکری کی تلاش میں سرگرداں مارکس کو ایک نئے لبرل اخبار ”رہنیش زٹینگ“(Rheinische Zeitung/Rhineland Times)میں صحافی کی پوسٹ کی آفر ہوئی، جو اس نے قبول کر لی۔ یہ 1842ءکی بات ہے، مارکس ایک زبردست صحافی ثابت ہوا اور اس کی کامیابیوں کی وجہ سے اسے ایک سال بعد ہی اس کا ایڈیٹر بنا دیا گیا۔ مثالیت پسند ، محنتی اور بلا نوش باس اپنے اخبار کے عملے میں بھی مقبول تھا اور وہ اسے اس کے پکے رنگ اور گھنی لمبی داڑھی کی وجہ سے ”مور“(Moor) کہہ کر بلاتے تھے۔

مارکس اس وقت تک علوم اقتصادیات کے بارے میں بہت کم جانتا تھا۔ کمیونزم کے بارے میں بھی اس کی معلومات سرسری تھیں۔ وہ محض ایک ہیمونسٹ تھا، آزاد خیال اور انصاف پسند۔ اسی لیے اس نے اخبار کے پہلے ایڈیٹوریل میں لکھا:

”ہمارا اخبار کیمونسٹ نظریات کے تھیوریٹیکل حقائق کو موجودہ صورت میں تسلیم نہیںکرتا۔ البتہ اس کے عملی تصورات کو ضرور سراہتا ہے“۔(جاری ہے )

