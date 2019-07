تجزیہ کار ’ریما عمر‘ نے عالمی عدالت سے فیصلہ ہونے سے پہلے ہی اسے کلبھوشن کے حق میں قرار دیا تو شہباز گل نے آئینہ دکھا دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) عالمی وکیل اورنجی ٹی وی کے پروگرام میں بطور تجزیہ کار شریک ہونے والی خاتون ’ ریما عمر‘ نے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ بھارت کے حق میں قرار دیا تو ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل نے اسے آئینہ دکھادیا۔

ریما عمر کی جانب سے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ عدالت نے میرٹ پر انڈیا کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے کلبھوشن یادیو کو قونصلر رسائی کا حق دیا ہے۔ عدالت نے پاکستان کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ کلبھوشن کی سزا پر نظر ثانی کرے۔

ریما عمر کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا تو ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر شہباز گل نے انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے آئینہ دکھادیا۔ شہباز گل نے ان کے ٹویٹ کے جواب میں لکھا ’ ہماری دوست ریما عمر نے ہمیشہ کی طرح انتہائی گھٹیا ٹویٹ کی ہے۔‘

شہباز گل نے ریما عمر کی توجہ دلاتے ہوئے فیصلے کے نکات بیان کیے۔ ’ کلبھوشن ایک انڈین جاسوس ہے، اسے بھارت کے حوالے نہیں کیا جائے گا، صرف اس کے کیس پر نظر ثانی کی جائے گی، عدالت نے اس کے فیصلے کو معطل نہیں کیا۔‘

What a lame tweet as always by our friend @reema_omer here are the court findings:

He is an Indian spy

Will not be handed over to India

Only review his case. Even they didn’t cancel the previous decision. https://t.co/zqylJcAWJ4