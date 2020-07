وزیراعلیٰ پنجاب کو عہدے سے ہٹائے جانے کی خبریں لیکن وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کیا بتایا؟ خبرآگئی

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وفاقی وزیراطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو ہٹانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے ایک بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے۔ ان کے جانے کی تمام قیاس آرائیاں بے بنیاد اور بد نیتی پر مبنی ہیں۔

Chief Minister Punjab, Usman Buzdar is going nowhere. All speculations regarding his departure are Mala fide and baseless