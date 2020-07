تاریخی گراﺅنڈ میں تاریخی فتح اور یادگار جشن، 4 سال بعد بھی یادیں تازہ، یونس خان نے دلچسپ بیان بھی دیدیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیائے کرکٹ کے تاریخی گراﺅنڈ لارڈز میں انگلینڈ کیخلاف پاکستان کی تاریخی کامیابی کے بعد منائے جانے والے یادگار جشن کو 4 سال بیت گئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور بیٹنگ کوچ یونس خان کہتے ہیں کہ ٹیسٹ میچ کی جیت کو چار سال ہوگئے لیکن آج بھی مداح اس کامیابی کو اور اس کے بعد منائے جانے والے جشن کو نہیں بھولے۔ ہم کاکول میں اپنے ٹرینر سے وعدہ کرکے آئے تھے کہ کچھ ایسا کریں گے جو یاد رہے، حوصلہ بڑھانے پرٹرینر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔

Batting coach @YounusK75 speaks about the iconic celebration after the epic 2016 @HomeOfCricket Test win #OnThisDay pic.twitter.com/f1gpr3aH6a

واضح رہے کہ لندن کے شہر لارڈز میں ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی ٹیم نے میزبان انگلینڈ کو 75 رنز سے شکست دے کر 20 برس بعد تاریخی کامیابی حاصل کی تھی، پاکستان ٹیم کی جانب سے انگلینڈ کی ٹیم کو جیت کیلئے 283 رن کا ٹارگٹ دیا گیا تھا۔

#OnThisDay in 2016, Pakistan sealed a 75-run Test victory over England at @HomeOfCricket and celebrated with push-ups. pic.twitter.com/B9Cf4Ezqpo