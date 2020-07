بھارتی فوج آپے سے باہر، پاکستان کی شہری آبادی کو نشانہ بنا ڈالا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی فوج نے ایک بار پھر ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے 2 شہریوں کو زخمی کردیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے ایل او سی کے رکھ چکری اور باروہ سیکٹر میں سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی کے نتیجے مین کیرنی اور گاہی گاؤں سے تعلق رکھنے والی 2 خواتین زخمی ہوگئیں۔

آئی ایس پی آر کے مطابق سال 2020 میں بھارت کی جانب سے ایک ہزار 697 بار ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی جاچکی ہے۔

#IndianArmy troops initiated unprovoked ceasefire violation(CFV) in Rakhchikri & Baroh Sector along #LOC targeting civilian population. 2 women, residents of Kirni & Gahi village were injured. 1697 #CFVs by Indian troops in 2020 to date.