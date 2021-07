امریکی جوڑے کے بستر سے 18 سانپ بر آمد

نیویارک (ویب ڈیسک) امریکی ریاست جارجیا کے شہر اگسٹا کے رہائشی میکس ولچر اور ان کی اہلیہ ٹرش نے سونے سے قبل اپنے بسترکے نیچے سے 18 سانپ بر آمد ہونے کا انکشاف کیا ہے۔

مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرش کا کہنا تھا کہ انہیں بستر کے نیچے فرش پر چلتی ہوئی چیز محسوس ہوئی جس کو دیکھنے کے لیے قریب گئیں تو اس نے حرکت شروع کردی تھی تاہم اس کے کچھ لمحوں میں ان کے خاوند کو بھی ایک سانپ دکھائی دیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ سانپوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 18 ہوگئی لیکن وہ انہیں مارنا نہیں چاہتے تھے اس لیے سانپوں کو اوزار سے پکڑ کر بیگ میں جمع کرتے گئے اور انہیں بغیر کسی مشکل کے قریبی کریک میں چھوڑ دیا گیا۔

میکس کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ واقعے کے بعد انہوں نے جنگلی حیات کے ماہرین سے رجوع کرکے اپنے گھر بلایا تاکہ وہ مزید سانپ کے بچے ڈھونڈ سکیں۔

