وزیراعظم عمران خان نے دور ہ ثمر قند کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کردیں

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ازبکستان کے تاریخی شہر ثمر قند کے دورے کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کردی گئیں۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر اپنے ایک پیغام میں وزیرا عظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ثمرقند 15 ویں صدی کے آغاز میں دنیا کا عظیم شہرتھا،میرا ثمر قندکا دورہ یادگار اور حیرت انگیز رہا،ثمرقند میں امیر تیمور کے مقبرے کادورہ کیا۔

وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں امیر تیمور کے مقبرے کی تصاویر بھی شیئر کیں۔

It was a wonderful experience to finally visit Samarkand, the greatest city in the world at the beginning of the 15th century. Visited the tombs of Amir Taimur pic.twitter.com/aIXSVdIVxr