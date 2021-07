افغان سفیر کی بیٹی جب اغواءہوئیں تو مارکیٹ کیا چیز خریدنے گئیں تھیں اور ملزمان ساتھ کیا تحریری پیغام چھوڑ کر گئے ؟ صحافی کا بڑا دعویٰ 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان میں افغان سفیر نجیب اللہ علی خیل کی 26 سالہ صاحبزادی ” سلسلہ علی خیل ‘ کو بلیو ایریا سے اغواءکیئے جانے اور پانچ گھنٹے کے بعد زخمی حالت میں تہذیب بیکری کے پاس سے ملنے کی خبر سامنے آئی تاہم اب ایک اور سینئر صحافی ’ مبشر زیدی ‘ نے مزید پریشان کن تفصیلات جاری کر دی ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق مبشر زیدی نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ” افغان سفیر کی صاحبزادی کو اسلا م آباد بلیو ایریا سے اغواءکیا گیا جہاں وہ اپنے چھوٹے بھائی کیلئے تحفہ خریدنے کیلئے گئیں تھیں ، پانچ گھنٹے کے بعد انہیں جب واپس چھوڑا گیا تو سلسلہ علی خیل کے ہاتھ اور پاﺅں بندھے ہوئے تھے ، ان کے دوپٹے کے ساتھ ایک ٹیشو پیپر اور پچاس روپے کا نوٹ بندھا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کہ ” اگلی باری تمہاری ہے “ ۔

Afghan envoy's daughter was abducted from Blue Area in Islamabad where she went to buy a gift for younger brother. She was thrown after 5 hours with her hands & feet tied. A tissue paper & rupees 50 note with message “ your turn is next “ & “ communist” tied to her dupatta.