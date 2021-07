"اگر پاکستان میں صلاحیت نہیں تو اس کی اجازت سے ہماری سپیشل فورسز کارروائی کرسکتی ہیں" چین کے سرکاری اخبار کے چیف ایڈیٹر نے داسو واقعے پر بیان جاری کردیا

بیجنگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کے چیف ایڈیٹر نے کہا ہے کہ اگر پاکستان داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی ماہرین پر حملہ کرنے والے مجرموں کو نہیں پکڑ سکتا تو چین اپنی سپیشل فورسز کے ذریعے یہ کام کرسکتا ہے۔

چینی اخبار گلوبل ٹائمز کی جانب سے ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ داسو میں چینی کارکنوں کی بس پر حملے میں دہشتگردی ثابت ہوگئی ہے۔ چین کے وزیر اعظم لی کی کیانگ نے پاکستانی ہم منصب سے فون کال میں مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

گلوبل ٹائمز کے چیف ایڈیٹر ہُوشِن ژن نے یہ ٹویٹ ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس بزدلانہ حملے کے ذمہ دار دہشتگردوں نے اب تک منظر عام پر آ کر ذمہ داری قبول نہیں کی لیکن انہیں ڈھونڈ نکالا جائے گا اور ان کے انجام تک پہنچادیا جائے۔

انہوں نے تجویز دی کہ اگر ان دہشتگردوں کو پکڑنے کیلئے پاکستان کی صلاحیتیں کافی نہیں ہیں تو اس کی اجازت سے چینی میزائلوں اور سپیشل فورسز کو میدان میں اتارا جاسکتا ہے۔

خیال رہے کہ بدھ کے روز داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی ایک بس میں بم دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں نو چینی شہری اور چار پاکستانی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔

