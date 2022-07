میں سفر کے دوران بیشتر وقت سوتا رہا تھا میں سفر کے دوران بیشتر وقت سوتا رہا تھا

مترجم:علی عباس

قسط: 17

میں اُن دنوں کو نیم واضح پن کے ساتھ یاد کر سکتا ہوں جب میں دورے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں خود کو رینڈی کی اول جماعت کے کمرے کے باہر انتظار کرتا ہوا دیکھ سکتا ہوں۔ مارلن نے اُسے گھر چھوڑنا تھا لیکن اُس دن کےلئے یہ ذمہ داری ہم نے تبدیل کر لی تھی۔

رینڈی کی اُستانی نے میرے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا کیونکہ رینڈی نے اُسے بتایا تھا کہ ہم موٹون، ڈیٹرائٹ میں آڈیشن دینے جا رہے ہیں۔ وہ بہت زیادہ پُرجوش تھا کہ میں نے خود کو باور کرایاکہ وہ حقیقت میں یہ نہیں جانتا کہ ڈیٹرائٹ کی کیا اہمیت ہے۔ سارا خاندان ڈیٹرائٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود رینڈی نہیں جانتا تھا کہ ڈیٹرائٹ کیسا شہر ہے۔ اُستانی نے مجھے بتایا کہ وہ کلاس روم میں بیٹھ کر نقشے میں موٹون کو تلاش کر رہا تھا۔ اُس نے خیال ظاہر کیا کہ ہمیںگیت "You Dont Know Like I Am"گانا چاہئے جسے اُس نے شکاگو کے تھیٹر ہال ’ ’ریگل“ میں اُس وقت دیکھا تھا جب ہماری بہت ساری اُستانیاں ہماری پرفارمنس دیکھنے کےلئے وہاں آئی ہوئی تھیں۔ میں نے رینڈی کواوور کوٹ پہنانے میں مدد کی اور اُسے کہا کہ میں اس گیت کو ذہن میں رکھوںگا۔ اگرچہ میں جانتا تھا کہ ہم موٹون کے آڈیشن میں ”سیم اینڈ ڈیو“ کا یہ گیت نہیں گا سکتے تھے کیونکہ وہ متحارب سٹوڈیو ’ ’سٹیکس“ کے ساتھ وابستہ تھے۔ باپ نے بتایا کہ کمپنیاں ہمارے کام کے بارے میں خاصی سنجیدہ ہیں، چنانچہ وہ ہمیں مطلع کرنا چاہتے تھے کہ وہاں پہنچ کر ہم کوئی گڑ بڑ نہ کریں۔ اُس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اُس کا 10برس کا گلوکار بیٹا کامیابی حاصل کرے۔

ہم گیرٹ ایلیمنٹری سکول کی عمارت سے کچھ قدم کے فاصلے پر واقع اپنے گھر جانے کےلئے روانہ ہوئے لیکن ہمیں جلدی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس قدر تیزی سے بھاگا تھا کہ گاڑی مجھے چھو کر گزر گئی اور اُس کے بعد ایک بار پھر ایسا ہوا۔ رینڈی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم تیزی سے سکول کے بچوں کو سڑک پار کرانے والے سپاہی کی جانب چلے گئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ کل لاتویا رینڈی کو سکول سے لے کر آئے گی کیونکہ میں اور مارلن دوسرے بھائیوں کے ساتھ ڈیٹرائٹ میں ہوں گے۔

آخری بار ہم نے ڈیٹرائٹ کے فاکس تھیٹر میں پرفارم کیا تھا۔ ہم شو ختم ہونے کے فوری بعد صبح5 بچے گیری واپس پہنچ گئے تھے۔ میں سفر کے دوران بیش تر وقت سوتا رہا تھا۔ چنانچہ صبح سکول جانا مشکل نہیں تھا اور دوسری صورت میں ایسا ممکن نہیں تھا لیکن سہ پہر 3 بجے کی ریہرسل کے بعد میں گِرنے لگا تھا جیسے کسی نے میرے پیروں کے ساتھ بھاری وزن باندھ دیا ہو۔

ہم اُس رات ڈیٹرائٹ سے اپنی پرفارمنس مکمل کرنے کے فوری بعدروانہ سکتے تھے۔ اگرچہ ہماری تیسری باری تھی لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم بے مِثل فنکار جیکی ولسن سے ملاقات نہیں کر سکے۔ میں نے اُسے دوسرے پروگراموں میں دیکھا تھا، لیکن فاکس تھیٹر میں وہ اور اُس کا بینڈ جھولنے والے سٹیج پر پرفارمنس دینے والا تھا جو اُس کے شو کے شروع ہوتے ہی حرکت کرنے لگتا۔ میری وہی کیفیت تھی جو اگلے دن سکول سے واپسی پر ہوئی تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے سکول کے باتھ روم کے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہوکر ریہرسل کے کچھ حصوں کو کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس دوران دوسرے بچے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میرا باپ خوش تھا اور میں نے اُن تمام حرکات کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔

اس سے قبل کہ میں اور رینڈی جیکسن سٹریٹ تک پہنچتے، وہاں پانی کا ایک بڑا گڑھا تھا۔ میں نے اِدھر اُدھرنظر دوڑائی لیکن وہاںکوئی نہیں تھا۔ اُس وقت میں نے رینڈی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور گڑھے پر سے چھلانگ لگا دی، میں اپنے پیروں کی انگلیوں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اُس صورت میںمیں اپنے کپڑوں کو تر ہونے سے بچا سکتا تھا۔ میں یہ جانتا تھا کہ رینڈی ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے، جو میںکرتا ہوں۔ میں نے اُس کی جانب دیکھا۔ وہ پیچھے کی جانب قدم اُٹھا رہا تھا تاکہ بھاگ کر چھلانگ لگا سکے لیکن مجھے ادراک ہوا کہ وہ گڑھا بڑا ہے اور اُس کےلئے کپڑوں کو گیلے ہوئے بغیر اُسے پار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس سے قبل کہ وہ چھلانگ لگاتا اور بھیگ جاتا، میں نے بڑے بھائی اور ڈانس ٹیچر کی حیثیت سے اُسے تھام لیا۔

گلی میں پڑوسیوں کے بچے مٹھائیاں خرید رہے تھے ۔وہ بچے جو سکول میں مجھے سخت پریشان کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے بھی پوچھا کہ ہم کب ”موٹون“ جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں اس بارے میں بتایا اور رینڈی اور اُن کےلئے مٹھائی خریدیں۔ اس تحفے کے ذریعے میں یہ چاہتا تھا کہ رینڈی میری دوری کو محسوس نہ کرے۔

ہم جیسے ہی گھر پہنچے میں نے مارلن کو چیختے ہوئے سنا، ”کوئی دروازے کو بند کرے۔“ منی بس اطراف سے کھُلی ہوئی تھی، میں پریشان ہوگیا۔ ڈیٹرائٹ تک کا طویل سفر اس قدر سردی میں کس طرح ممکن ہوگا۔ مارلن ہم سے پہلے گھر پہنچ گیا تھا اور بس میں ہمارا سامان رکھنے میں جیکی کی مدد کر رہا تھا۔ جیکی اور ٹیٹو بہت جلدی گھر پہنچ جاتے تھے۔ وہ باسکٹ بال کی تربیت لینے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن انڈیانا کی سردی نیم گداختہ آبی برف کے سوا کچھ پیدا نہیں کرتی تھی اور ہم بہتر آغاز کے حوالے سے پُرامید تھے۔ جیکی کو اس برس باسکٹ بال کی ٹیم میں شامل کر لیا گیا تھا اور باپ کی خواہش تھی کہ اگلی بار ہم روزویلٹ سکول کی ٹیم کے ہمراہ انڈیاناپولس میںہونے والی ریاستی چیمپئن شپ میں شریک ہوں۔ جیکسن فائیو صبح اور شام کے اوقات میں اس سرگرمی کو اپنا سکتے تھے، اور جیکی چیمپئن شپ کی فیصلہ کن شاٹ کھیل سکتا تھا۔ باپ کو ہمیں تنگ کرنا اچھا لگتا تھا۔ لیکن آپ یہ ادراک نہیں کر سکتے کہ جیکسنز کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ وہ ہم سے چاہتے تھے کہ ہم محض موسیقی میں ہی نہیں بلکہ ہر سرگرمی میں نمایاں ہوں، انہوں نے یہ سوچ اپنے والد سے حاصل کی تھی جو سکول میں پڑھاتے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اساتذہ کا ہمارے ساتھ رویہ باپ سے نرم ہوتا تھاجبکہ وہ ہمیں پڑھانے اورہم پر سختی کرنے کی تنخواہ وصول کر رہے تھے۔(جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ” بُک ہوم“ نے شائع کی ہے ۔ ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں )۔