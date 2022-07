تمیم اقبال نے ٹی20 کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا

ڈھاکہ(ویب ڈیسک) بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے اوپنر تمیم اقبال نے ٹی20 انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ پر بنگلہ دیشی اوپنر تمیم اقبال نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ ’آج سے مجھے ٹی20 کرکٹ سے ریٹائر مانا جائے، میں سب کا شکر گزار ہوں‘۔

قبل ازیں بنگلایش کے اوپنر نے ٹی20 کرکٹ سے ماہ کے بریک لیا تھا اور 6 ماہ میں اپنے مستقبل کا اعلان کرنے کا کہا تھا۔بنگال ٹائیگرز کے لیے ٹی20 انٹرنیشنل میں نمائندگی کرتے ہوئے تمیم اقبال نے 78 میچز کھیلے جس میں انہوں نے 1758 رنز بنائے، جس میں انکی اوسط 24.08 جبکہ اسٹرائیک ریٹ 117 رہا۔

"Consider me retired from T20 internationals from today. Thanks everyone."

Bangladesh ODI captain Tamim Iqbal has announced his retirement from T20Is pic.twitter.com/LGFhsYZpy6