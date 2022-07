 گرین ٹاؤن پولیس لاہور نے گجرات کا شناختی کارڈ رکھنے والے 13 افراد کو پولنگ سٹیشن کی طرف آتے ہوئے گرفتار کرلیا، ڈاکٹر نوید الٰہی کا دعویٰ

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) سکیورٹی تجزیہ کار ڈاکٹر نوید الٰہی نے دعویٰ کیا ہے کہ گرین ٹاؤن پولیس نے پولنگ سٹیشن کی طرف آنے والے گجرات کے شناختی کارڈ کے حامل 13 افراد کو گرفتار کرلیا۔

Green town Lahore police has apprehended 13 people with Gujrat ID card coming toward polling stations. FIR is being registered against them. Lahore Police is doing its job very actively. pic.twitter.com/JoBnxxx7eu