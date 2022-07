'عمران خان پاکستان کے بال ٹھاکرے بننے جا رہے ہیں، شرجیل میمن کابیان

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) سندھ کے وزیراطلاعات و نشریات شرجیل میمن نے کہا ہے کہ پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے بعد میڈیا میں ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی شوسینا بننے کی کوشش کر رہی ہے۔پاکستان پیپلزپارٹی سے تعلق رکھنے والے سندھ کے صوبائی وزیر نے یہ بات سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ’ٹوئٹر‘ پر جاری کردہ بیان میں کہی ہے۔

شرجیل میمن نے کہا ہے کہ لگتا ہے عمران خان پاکستان کے بال ٹھاکرے بننے جا رہے ہیں، ان کا مقصد ملک میں انتشار اور بدامنی پھیلانا ہے۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن نے ٹوئٹ میں مؤقف اختیار کیا ہے کہ عمران خان عدم اعتماد کے ذریعے اپنی قانونی برطرفی کا بدلہ چاہتا ہے، عمران خان اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔

Following punjab elections in media. It seems PTI is becoming Shiv Sinnah and Imran khan is going to be Bal Thakray of Pakistan. His motive is anarchy and unrest in country. He wants revenge of his legal removal through no confidence. He wants to malign establishment and ECP.