20سالہ لڑکے نے تجربہ کارجوکووچ کو شکست دیدی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) کارلوس الکاراز نے اسپینش ٹینس سٹار نوواک جوکووچ کو شکست دیکر وملبڈن چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کرلیا۔کارلوس الکاراز نے پانچ سیٹ کے سنسنی خیز مقابلے میں نوواک جوکووچ کو 1-6، 7-6 ، 6-1 سے شکست دی، اس طرح کارلوس الکاراز نے اپنے کیریئر کا دوسرا گرینڈ سلیم ٹائٹل اپنے نام کیا ہے ۔

A new name. A new reign. ???????? @carlosalcaraz , your 2023 Gentlemen's Singles champion #Wimbledon pic.twitter.com/3KNlRTOPhx

لندن کے آل انگلینڈ کلب میں کھیلے گئے مینز ایونٹ کے فائنل میں نوجوان الکاریز اور تجربہ کار نوواک جوکووچ کے درمیان ٹائٹل حاصل کرنے کی سخت جنگ ہوئی۔پہلا سیٹ جوکووچ نے با آسانی چھ ایک سے جیتا مگر دوسرے سیٹ میں الکاریز نے فائٹ بیک کی اور ٹائی بریکر پر یہ سیٹ سات چھ سے اپنے نام کرلیا، تیسرے سیٹ میں جوکووچ حریف کے عمدہ اسٹروکس اور سروس کا مقابلہ نہ کرسکے اور چھ ایک سے یہ سیٹ ہار گئے۔

اگر نوواک جوکووچ مقابلہ جیت جاتے تو وہ 24 واں گرینڈ سلیم ٹائٹل اپنے نام کرتے۔

Look at that crowd, all for one man.@CarlosAlcaraz takes his trophy to the #Wimbledon balcony ???? pic.twitter.com/aXnWQVeTGO