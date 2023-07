تصویر بنواتے وقت سمندری لہر خاتون کو اپنے ساتھ بہا لے گئی، ویڈیو وائرل

ممبئی (ویب ڈیسک) بھارت میں ماں باپ ساحل پر ایک چٹان پر بیٹھا تھے اور بچے خوشی خوشی ان کی تصاویر اور ویڈیوز بنا رہے تھے کہ اسی دوران ایک اونچی لہر خاتون کو بہا کر لے گئی جس کی ہولناک ویڈیو وائرل ہوگئی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ ممبئی کے باندرہ بینڈ اسٹینڈ پر پیش آیا جہاں ایک پتھر پر بیٹھے جوڑے کی ویڈیو اور تصاویر ان کے بچےخوشی خوشی بنا رہے تھے لیکن پلک جھپکتے سب کچھ بدل گیا۔ ایک بڑی لہر آتی ہے جس میں جوڑا ڈوب جاتا ہے۔ بچے چیختے رہ جاتے ہیں اور 32 سالہ ماں بہہ جاتی ہے۔ اس دل خراش منظر کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔

عینی شاہدین نے بتایا کہ ساتھ ڈوبنے والے شوہر نے بیوی کو بچانے کی کوشش کی اور اس کی ساڑھی پکڑ لی لیکن لہر جیوتی کو بہا لے گئے۔ قریب تھا کہ شوہر بھی ڈوب جاتا لیکن سمندر میں نہانے والوں نے اسے پاؤں سے گھسیٹ کر بچا لیا۔18 گھنٹے کے سرچ آپریشن کے بعد کوسٹ گارڈ کو خاتون کی لاش مل گئی۔

This is so horrible How can a person risk their life for some videos..

The lady has swept away and lost her life in front of his kid.#bandstand #Mumbai pic.twitter.com/xMat7BGo34