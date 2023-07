بوسٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکی ریاست میسا چوسٹس میں ایک چھوٹے طیارے کے پائلٹ کی طبیعت پرواز کے دوران خراب ہوگئی جس پر مسافر خاتون نے طیارے کو بحفاظت منزل تک پہنچایا تاہم اس دوران طیارے کو جزوی نقصان پہنچا۔امریکی میڈیا کے مطابق میسا چوسٹس کے ایک جزیرے میں چھوٹے طیارے نے ہنگامی لینڈنگ کی اور یہ ایمرجنسی لینڈنگ پائلٹ نے نہیں بلکہ خاتون مسافر نے کرائی۔

ویسٹ ٹسبری میں مارتھا کے وائن یارڈ ایئرپورٹ کے قریب ہونے والی ہنگامی لینڈنگ میں مسافر محفوظ رہے تاہم اس کوشش کے دوران طیارے کا ’’پر‘‘گیا۔پولیس کے مطابق 79 سالہ تربیت یافتہ پائلٹ کی طبیعت خراب ہوگئی تھی جس پر خاتون مسافر نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور ہنگامی لینڈنگ کرائی جس دوران خاتون مسافر کو معمولی چوٹیں بھی آئیں۔

ICYMI: Officials say that at 3:12 pm Saturday , a Piper Meridian Turbo Prop 6-seat plane reportedly crashed at the Martha’s Vineyard Airport, Massachusetts.

68-year-old female passenger took control of the plane after the craft’s 80-year-old pilot had a medical emergency pic.twitter.com/bNjCq6WToE