وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ایئرچیف سے ملاقات، فضائیہ کی بےمثال مہارت کو سراہا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاک فضائیہ کے سربراہ سے ایئر ہیڈکوارٹر زمیں ملاقات کی۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ملاقات میں بین الاقوامی معاشی صورتحال اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور صلاحیتوں کے فروغ کے منصوبوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ایئر چیف نے وزیر خزانہ کو نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پروجیکٹ سے آگاہ کیا۔ ترجمان کے مطابق پاک فضائیہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اس سے ایوی ایشن، اسپیس، آئی ٹی، سائبر اور کمپیوٹنگ کے شعبوں میں تحقیق اور ترقی کو فروغ ملے گا۔ پروجیکٹ کے ذریعے اقتصادی، تکنیکی اور سائنسی فوائد کا حصول یقینی بنایا جائے گا۔

ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ایئر چیف نے معیشت کی ترقی اور استحکام کے لئے حکومت کی عملی پالیسیوں اور اقدامات کی تعریف کی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاک فضائیہ کے اہلکاروں کی بےمثال پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور کہا کہ حکومت پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گی۔ وزیر خزانہ نے پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے فضائی اہلکاروں کی تیاری و تربیت پر سربراہ پاک فضائیہ کی تعریف کی۔

