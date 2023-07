بھارت میں مزید 2 اے آئی نیوز اینکرز متعارف

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کی دو مختلف ریاستوں کے مقامی زبانوں میں خبریں نشر کرنے والے نیوز چینلز نے ایک ہی ہفتے میں آرٹیفیشل انٹیلی جنس یعنی مصنوعی ذہانت سے لیس دو روبوٹک نیوز اینکرز متعارف کروائی ہیں،ریاست کرناٹکا کے کنڑا زبان کے نیوز چینل ’پاور ٹی وی‘ نے 12 جولائی کو ’سندریہ‘ نامی اے آئی اینکر کو متعارف کرایا۔سندریہ کو کسی روایتی نیوز اینکر کی طرح کرسی پر بیٹھ کر خبریں پڑھتے دکھایا گیا تھا اور وہ کنڑا زبان سمیت انگریزی میں بھی خبریں پڑھنے میں مہارت رکھتی ہیں۔

Meet Miss 'Soundarya' South India's first #AI generated news anchor who will be bringing news for you in Power TV Kannada #artificalintelligence pic.twitter.com/EeLqD3JX9Q