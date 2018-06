چلتی کار میں نوجوان کی ایسی شرمناک حرکت کہ پیچھے سے آنے والی انوشکا شرما نے بیچ چوراہے گاڑی رکوا کر بڑی گاڑی میں بیٹھے امیرزادے کو کھری کھری سنا دیں 

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سٹار کھلاڑی ورات کوہلی اور ان کی اہلیہ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ انوشکا شرمااکثر و بیشتر سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں اور ویڈیوز شیئر کرتے رہتے ہیں اور اپنی نجی اور پیشہ وارانہ زندگی کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال سے اپنے چاہنے والوں کو آگا رکھتے ہیں ،اب ورات کوہلی نے اپنی اہلیہ انوشکا شرما کی ایک ایسی ویڈیو شیئر کی ہے جس میں بالی ووڈ کوئین نے دوران سفر ایک دوسرے کار سوار امیر زادے کو روکتے ہوئے ایسی ڈانٹ پلا دی کہ نوجوان اپنی’’ حرکت ‘‘ سے شرمسار ہو کر ہکا بکا رہ گیا ۔

تفصیلات کے مطابق ورات کوہلی اپنی گاڑی میں انوشکا شرما کے ساتھ مین شاہراہ پر جا رہے تھے کہ ان سے آگے جانے والی ایک لگثری گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے چلتی گاڑی سے سڑک کے درمیان شاپر اور کچرا پھینکا جس پر انوشکا شرما کار سوار نوجوان کی اس حرکت پر آگ بگولہ ہو گئیں اور انہوں نے اس کار سوار نوجوان کی گاڑی رکوا کر اپنا شیشہ نیچے کیا اور اس نوجوان کی اس حرکت پر اسے کھری کھری سناتے ہوئے کہا کہ آپ سڑک پر کچرا کیوں پھینک رہے ہیں؟ آئندہ توجہ دیجئے ، آپ سڑک پر اس طرح کچرا نہیں پھینک سکتے ہیں۔اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ورات کوہلی نے لکھا کہ ان لوگوں کو سڑک پر کچرا پھینکتے دیکھ کر انہیں صحیح طرح سمجھایا ، مہنگی کار میں سفر کرتے ہیں اور ان کا دماغ خراب ہے ، کیا ایسے لوگ ہمارا ملک صاف رکھ سکتے ہیں ؟ جی ہاں ، اگر آپ بھی کسی کوکچھ ایسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایسا ہی کریں اور آگاہی پھیلائیں۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Saw these people throwing garbage on the road & pulled them up rightfully. Travelling in a luxury car and brains gone for a toss. These people will keep our country clean? Yeah right! If you see something wrong happening like this, do the same & spread awareness. @AnushkaSharma pic.twitter.com/p8flrmcnba