”اگرآپ بھی ایسا کچھ غلط ہوتادیکھیں تو۔ ۔ ۔“ویرات کوہلی نے عید کے دن انوشکاشرماکی ویڈیو جاری کردی، کیا کچھ کررہی تھیں؟ جان کر آپ بھی داد دیں گے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بعض حضرات کے پاس تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود وہ غلیظ حرکات سے باز نہیں آتے اور ایسا ہی کچھ کارسواروں نے کیا جس پر ویرات کوہلی اور انوشکاشرمانے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑلیا، انوشکا نے انہیں ڈانٹنا شروع کیا تو ویرات کوہلی نے ویڈیو بنا لی جو بعد ازاں سوشل میڈیا پر شیئرکردی۔

ویڈیو میں سناجاسکتاہے کہ انوشکا کارسواروں سے استفسا رکرتی ہیں کہ ”آپ کچرا سڑک پر کیوں پھینک رہے ہیں؟جواباً وہ بتاتے ہیں کہ کچرا نہیں پلاسٹک تھا جس پر انوشکا پھر بولیں کہ ’ہاں، پلاسٹک سڑک پر کیون پھینک رہے ہیں؟پلاسٹک مت سڑک پر پھینکیں، کوڑے دان استعمال کریں‘۔

Saw these people throwing garbage on the road & pulled them up rightfully. Travelling in a luxury car and brains gone for a toss. These people will keep our country clean? Yeah right! If you see something wrong happening like this, do the same & spread awareness. @AnushkaSharma pic.twitter.com/p8flrmcnba