سلمان خان نے باکس آفس پر ساری عیدی لوٹ لی

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی وڈ اداکار سلمان خان کی فلم ’ریس 3‘ نے باکس آفس پر کمائی کے سارے ریکارڈ اپنے نام کرلیے۔عید اور سلمان خان کا تعلق بالی وڈ میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور عید پر ان کی فلمیں کئی سالوں سے ریلیز ہورہی ہیں۔اس سال بھی عید پر سلمان خان کی ’ریس 3‘ ریلیز ہوئی ہے جس نے کمائی کے پہلے روز سے ہی ریکارڈ توڑ بزنس شروع کردیا ہے۔

فلم پہلے روز 29 کروڑ 17 لاکھ بھارتی روپے کی کمائی کرکے رواں سال کی پہلے روز کی سب سے زیادہ کمائی والی فلم بن گئی ہے جب کہ فلم نے دوسرے روز بھی 38 کروڑ 14 لاکھ بھارتی روپے کا بزنس کرکے مجموعی طور پر 67 کروڑ 31 لاکھ بھارتی روپے کی کمائی کرلی ہے۔

#Race3 hits the ball out of the park on Day 2 [Sat]... #Eid festivities give MASSIVE BOOST to its biz... Day 3 [Sun] should score BIG NUMBERS yet again... ₹ 100 cr+ weekend on the cards... Fri 29.17 cr, Sat 38.14 cr. Total: ₹ 67.31 cr. India biz.