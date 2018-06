ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کر دیا 

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)ہندوستان کی مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی بڑھتی ہوئی تحریک ، مظلوم کشمیریوں کی مسلسل جدوجہد اور آواز کو دبانے کے لئے نام نہاد جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کردیاجبکہ بھارتی میڈیا نے بھی پاکستان کے خلاف اپنا روایتی اور منفی کردار ادا کرنے کے مورچہ سنبھال لیا ہے ،بھارتی حکومت نے رمضان المبارک اور عید کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ’’ ٹوئٹر ‘‘ کے ذریعے بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے مقبوضہ وادی میں رمضان المبارک میں نام نہاد جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کیا۔راج ناتھ سنگھ نے مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں کو کارروائیوں کی ہدایت کرتے ہوئے کہاکہ جنگ بندی میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی۔دوسری طرف بھارتی ٹی وی چینلز نے انڈین وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کی جانب جنگ بندی کی مدت نہ بڑھانے کے فیصلے کو حسب روایت سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستانی سیکیورٹی فورسز نے مجاہدین کی جانب سے رمضان المبارک میں بھارتی فوج اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے باوجود نہ صرف صبر و تحمل سے کام لیا بلکہ جموں و کشمیر کو تشدد سے پاک کرنے کے لئے اپنے عہد پر کاربند رہی لیکن بھارتی میڈیا نے ہمیشہ کی طرح اس نام نہاد جنگ بندی کے باوجود کئی کشمیری نوجوانوں کو شہید ، درجنوں کشمیریوں کو شدید زخمی کرنے اور آزادی کی تحریک کو دبانے کے لئے اپنا منفی کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹا پراپیگنڈہ مسلسل کیا جبکہ گذشتہ روز ہی بھارتی میڈیا نے عندیہ دے دیا تھا کہ قابض بھارتی فوج اب مقبوضہ وادی میں کشمیریوں کے خلاف منظم کارروائی شروع کرنے والی ہے ۔

The Government of India decides not to extend the suspension of operations in J&K announced in the beginning of Ramazan.