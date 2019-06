دنیا کے کامیاب کھلاڑی وقت کی رفتار کم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں مگر کیسے؟ معروف صحافی نے انتہائی حیران کن دعویٰ کر دیا دنیا کے کامیاب کھلاڑی وقت کی رفتار کم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں مگر کیسے؟ ...

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک) دنیا کے کامیاب ترین کھلاڑیوں کو اپنے ذہنی و جسمانی افعال پر بے مثال کنٹرول ہوتا ہے۔ اب اس حوالے سے ایک معروف صحافی نے ان کھلاڑیوں کے متعلق ایسا حیران کن دعویٰ کر دیا ہے کہ ہر سننے والا دنگ رہ جائے۔ میل آن لائن کے مطابق ایڈ ہاکنز نامی اس سپورٹس جرنلسٹ نے اپنی کتاب The Men On Magic Carpets: Searching For The Superhuman Sports Starمیں لکھا ہے کہ ”دنیا کے کامیاب ترین کھلاڑی نفسیاتی طور پر اس قدر طاقتور ہوجاتے ہیں کہ وہ مستقبل کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے دماغ کو کلی طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں اور حتیٰ کہ وقت کی رفتار بھی سست کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔“

ایڈ ہاکنز نے لکھا ہے کہ ”دنیا کے ایلیٹ ایتھلیٹس ’سپر انسان‘ ہوتے ہیں جن میں ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کا عام لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اکثر ایلیٹ ایتھلیٹس نے خود میں سپرپاورز آ جانے کا اعتراف کیا ہے اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں۔ان میں یہ صلاحیتیں جادوئی قسم کی ہوتی ہیں جو ان میں شعور کی سطح انتہائی بلند ہونے کی وجہ سے آتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہی وہ صلاحیتیں ہیں جن کے تجربات امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے بھی کر چکی ہے۔ سرد جنگ کے دور سے امریکہ اور اس وقت کے سوویت یونین(موجودہ روس)کے درمیان ’سپر آرمی‘ تیار کرنے کی دوڑ بھی چل رہی ہے، جس میں وہ اسی قسم کے فوجی پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ان کھلاڑیوں جیسی غیرمرئی صلاحیتوں کے حامل ہوں۔

