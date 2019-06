شعیب اختر کی طرح باولنگ کروانے والا 22سالہ نوجوان پاکستانی فاسٹ باولر جو غربت کی وجہ سے کرکٹ چھوڑنے پر مجبور ہے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی کرکٹ وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج زوال پذیر ہو رہی ہے جس کی ایک وجہ ڈومیسٹک کرکٹ میں وسائل کی کمی ہے ،کھلاڑیوں کو گزر بسر کرنے کے لیے مناسب معاوضہ نہیں مل رہا جس کی وجہ سے بہت سا ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے ۔اسی طرح ایک تیز باولر بھی مالی مشکلات کا شکار ہو کر کرکٹ چھوڑنے پر غور کرنے لگا ۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر سپورٹس صحافی ساج صدیق نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ایک لڑکا راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر کے انداز میں باولنگ کروا رہا ہے ۔اس ویڈیو کے ساتھ صحافی نے پیغام لکھا کہ ”22سالہ محمد عمرا ن کا رول ماڈل شعیب اختر ہے،وہ کراچی ریجن کی طرف سے انڈر 19کھیلتا تھا اور اس سے پہلے یوفون کے کنگ آف سپیڈ مقابلے میں دوسرے نمبر پر بھی آچکا ہے ،محمد عمران مالی طور پر مشکلات کا شکار ہے اور فل ٹائم مزدوری کر نے کے لیے کرکٹ چھوڑنے پر غور کر رہا ہے“ ۔

22 year-old Mohammad Imran who models his bowling on Shoaib Akhtar. He's played for Karachi Region Under 19s and previously came 2nd in the ufone king of speed competition. He's struggling financially & thinking of giving up cricket to work full-time as a labourer #Cricket pic.twitter.com/ukqPhJwT5y