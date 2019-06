ہانگ کانگ میں 20 لاکھ لوگوں کا احتجاج، ایمبولینس آئی تو مظاہرین نے کیسے راستہ چھوڑا؟ ویڈیو دیکھ کر پوری دنیا تعریفیں کرنے لگی

ہانگ کانگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) چین کے زیر انتظام خود مختار علاقے ہانگ کانگ میں مجرموں کی چین کو حوالگی کے خلاف احتجاج کے دوران جب ایک ایمبولینس آئی تو لاکھوں لوگوں نے اس کیلئے راستہ بنا کر پوری دنیا کیلئے مثال قائم کردی۔

چین کے زیر انتظام خود مختار علاقے ہانگ کانگ میں ایک نیا قانون منظور کیا جارہا ہے جس کے تحت مجرموں کو چین کے حوالے کیا جاسکے گا۔ ہانگ کانگ کے شہری گزشتہ کچھ عرصے سے اس قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اتوار کے روز اس نئے قانون کے خلاف ہانگ کانگ میں 20 لاکھ لوگوں نے احتجاج کیاجو خطے کا سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ تصور کیا جارہا ہے۔

خطے کے سب سے بڑے احتجاج کے دوران جب ایک ایمبولینس آئی تو لاکھوں مظاہرین نے اس کیلئے راستہ چھوڑ دیا اور ایسے پیچھے ہوتے چلے گئے کہ پوری دنیا بالخصوص پاکستانیوں کیلئے مثال قائم کردی ۔

احتجاج کرنے والے20 لاکھ لوگوں نے نہ صرف ایمبولینس کیلئے راستہ چھوڑ کر مثال قائم کی بلکہ عرب بہار کے دنوں کی یاد بھی تازہ کردی۔

Barricades are being erected across (I believe) Harcourt Rd. In keeping with the protester's surprisingly consistent tactical proficiency it looks as though they're filling the barriers with water so that 10 or so council workers can't remove them at like 5am. pic.twitter.com/eHMoVkA1qC