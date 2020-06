کورونا وائرس، گلوکار علی ظفر بھی حکومت پر برس پڑے

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان کے مقبول گلوکار و اداکار علی ظفر نے کورونا وائرس کی بگڑتی صورتحال پر حکومت کو گومگو کی کیفیت میں دیکھ کر خوب برہمی کا اظہار کیا۔ملک میں کورونا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اب تک مریضوں کی مجموعی تعداد ڈیڑھ لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جب کہ اموات کی تعداد 3 ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے۔اس بگڑتی صورتحال پر حکومت اب تک لاک ڈاو¿ن کے کسی ایک فیصلے پر بھی قائم ہوتی نہیں دکھائی دی۔

ایسے میں علی ظفر نے ٹوئٹر پر اپنی پوسٹ کے ذریعے حکومت کی کارکردگی پر غصے کا اظہار کیا ہے۔علی ظفر نے اپنی ٹوئٹر پوسٹ میں لکھا کہ ’ہم نے صرف تین ماہ اسی چکر میں ضائع کر دیے کہ لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن، سیلیکٹڈ لاک ڈاؤن، سخت لاک ڈاؤن کرنا ہے، اوئے یو لاک ڈاؤن، نو لاک ڈاؤن‘۔

We wasted three months in figuring out Lockdown/ Smart lockdown/ selected Lockdown/ what is lockdown/ Oye you lockdown/ No lockdown; and while we humans remained disorganised and disoriented, Corona did it’s damage in a completely synced and organised fashion. #coronainPakistan https://t.co/ehMODNWvXk