چین کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت،بالی ووڈ اداکار سلمان خان بھی چپ نہ رہے

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) چین کے ساتھ کشیدگی کے دوران مارے گئے بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پر انڈیا بھرمیں شدید غم و غصہ پایاجاتا ہے، عوام ، سیاستدان اور شوبز شخصیات بھی دکھ کااظہارکررہی ہیں۔

بالی ووڈ اداکار سلمان خان نےٹویٹر پر ہمالیہ ریجن میں مارے گئے بھارتی فوجیوں کو سراہتے ہوئےکہاہے کہ ان کی ہمدردیاں گلوان وادی میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کے ساتھ ہیں، ان کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ دکھ کی اس گھڑی میں وہ مرنے والوں کے خاندان کے ساتھ ہیں۔

My heart goes out to all brave hearts who hv laid down their lives at the Galwan valley. This sacrifice will not go to waste. I join their families in grief... #JaiHind #WeStandWithIndianArmy