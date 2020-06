گلوکار کی کورونا سے موت ، مداحوں نے فنکار کی قبر کھود کر میت چرالی

نیروبی (ڈیلی پاکستان آن لائن) کینیا میں کورونا کے باعث مرنے والے گلوکار کے مداحوں نے ان کی قبر کھود کر میت نکال لی اور فرار ہوگئے۔

کینیا کے 33 سالہ گلوکار ابینی جاچیگا کا کورونا وائرس کے باعث انتقال ہوگیا تھا ، حکام نے ایس او پیز کے تحت ان کی آخری رسومات میں شرکت کرنے والوں کو روک دیا اور سادگی کے ساتھ ان کی تدفین کردی۔

جاچیگا کے مداحوں کو یہ بات ذرا پسند نہ آئی اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کر قبرستان پر دھاوا بول دیا۔ لوگوں کو منتشر کرنے کیلئے پولیس کی جانب سے بھرپور لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی لیکن جوشیلے مداحو ں نے پولیس تشدد کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کردیا اور اپنے پسندیدہ گلوکار کی میت چراکر فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔

مداحوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے پسندیدہ گلوکار کی آخری رسومات بھرپور طریقے سے کرنا چاہتے تھے لیکن حکام نے انہیں شریک ہی نہیں ہونے دیا جس کی وجہ سے انہوں نے میت چرائی، مداحوں سے مذاکرات کے بعد حکام آنجہانی گلوکار جاچیگا کی دوبارہ تدفین کرنے میں کامیاب ہوگئے۔

Police momiwa tiin, tiin tiin X2

Waneno okoromo, Jowie, okbichalo negi

Let police not interfere with the mourners. When Luos are escorting their dead, they fear nothing not even death itself. Being a Luo is a lifestyle they've to pay the cost. Nind Mos Abenny Jachiga Ohangla!! pic.twitter.com/QMiCnXZoh6