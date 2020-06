معروف تجزیہ کار ثنا بچہ نے وزیر اعظم کی خفیہ معلومات سوشل میڈ یا پر لیک کردی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف صحافی و تجزیہ کار ثنا بچہ نے وزیراعظم عمران خان کے دورہ کراچی کی تمام ترمعلومات سوشل میڈ یا پر لیک کردی۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے وزیراعظم کے دورہ کراچی کی معلومات لیگ کرتے ہوئے طنز کیا کہ شیڈول میں عقیل کریم ڈھیڈی کو ڈیڈی لکھا گیا ہے۔اس شیڈول میں درج ہے کہ وزیراعظم کہاں سے کہاں تک بذریعہ سڑک سفر کریں گے اور کہاں سے ہوائی سفر کا آغاز کریں گے۔اس ٹویٹ کے بعد سوشل میڈیا پر صارفین نے مختلف سوالات اٹھا دیئے ہیں کہ ایسی معلومات شیئر کرنے سے وزیراعظم کی جان کو خطرے سے دوچار کر دیا گیا ہے۔

Prime Minister Khan in Karachi first time since the #coronavirus and this is his itinerary ????‍♀️ Also plz note Dhedhi spelt Daddy! pic.twitter.com/x1lYaUtaet