ن لیگ کے رکن قومی اسمبلی کی گاڑی نے پی ٹی آئی خاتون رکن اسمبلی کی گاڑی کو ٹکر ماردی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان )پاکستان مسلم لیگ(ن) کے رکن قومی اسمبلی اقبال بوسال کی گاڑی نے پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی عالیہ حمزہ کی گاڑی کو ٹکر ماردی۔

اینکر پرسن شفایوسفزئی کے مطابق عالیہ حمزہ کی سفید رنگ کی گاڑی کو اقبال بوسال کی پراڈو گاڑی نے ٹکر ماری۔عالیہ حمزہ کا کہنا ہے کہ ان کی گاڑی کو جان بوچھ کر ٹکر ماری گئی اور جب ان کے ڈرائیور نے لیگی رکن اسمبلی سے وجہ پوچھی تو وہ فوری طور پر موقع سے فرار ہوگئے۔

Allegedly Aliya Hamza’s (PTI) car (white) has been hit by Iqbal Bosal’s (PMLN) car (Prado AMX-034) deliberately outside parliament. According to Aliya Hamza PTI, it was deliberate attack n there were 2 or 3 other PMLN MNAs in his car as well.

CCTV footage should be released. pic.twitter.com/imYA3fHM6I