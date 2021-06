پی ٹی آئی کی عالیہ حمزہ کی کار کو ن لیگ کے اقبال بوسال نے ٹکر مار دی 

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن)پارلیمنٹ کی عمارت کے باہر پاکستان تحریک انصاف کی رکن اسمبلی عالیہ حمزہ کی کار کو مسلم لیگ ن کے اقبال بوسال نے جان بوجھ کر ٹکر مار دی ۔

Allegedly Aliya Hamza’s (PTI) car (white) has been hit by Iqbal Bosal’s (PMLN) car (Prado AMX-034) deliberately outside parliament. According to Aliya Hamza PTI, it was deliberate attack n there were 2 or 3 other PMLN MNAs in his car as well.

CCTV footage should be released. pic.twitter.com/imYA3fHM6I